Rivoluzione scuola a Cagliari, arriva la settimana corta: “Studenti tutti a casa il sabato”.

Il liceo Alberti dice sì alla clamorosa svolta: cinque soli giorni di lezione alla settimana, dalle 8.10 alle 14.10. Esultano i bidelli, uno studente su due favorevole. Si parte dal prossimo anno scolastico. Diverse altre scuole pronte al sì.

La votazione è avvenuta questa al Liceo Scientifico Alberti dove tutto il mondo scolastico ha approvato questa grande svolta. Non so andrà più a scuola il sabato ma soltanto dal lunedì al venerdì per sei ore al giorno. Altri istituti, come il Liceo Euclide e alcune sezioni del Pacinotti già avevano avviato questa trasformazione che segna la fine di un’epoca. Curiosamente, circa uno studente su due ha detto sì perché comunque diminuiscono le possibilità di incontrarsi e socializzare. In compenso i genitori potranno risparmiare viaggi, benzina e soldi in quello che è un dibattito davvero apertissimo che riguarda le scuole di Cagliari e anche di tutto il resto della Sardegna.

Il Liceo Alberti ha dato il via libera, altre scuole seguiranno questa lunghezza d’onda.

Fra i motivi del no di quasi uno studente su due c’è il fatto che sei ore di scuola sono abbastanza pesanti soprattutto per i pendolari che uscendo di scuola dopo le 14 sono costretti a pranzare tardissimo e a rientrare a casa molto tardi, riducendo anche le ore sia di studio che di svago. Ma il dado sembra tratto, la settimana corta dovrebbe prendere il posto delle abitudini del passato.