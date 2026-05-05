Quando si lavora ogni giorno con amore e dedizione, si vorrebbe avere almeno la tranquillità che nessuno invada gli spazi che sono ormai diventati “casa”. È ciò che accaduto alla titolare del salone di parrucchiera a Quartucciu “Rapunzel” in via Don Minzoni, Simona Angioni. Attraverso i social, la giovane professionista ha raccontato come alcuni malviventi abbiano rubato nel suo negozio, lasciando anche diversi danni.

“Stanotte qualcuno è entrato nel mio salone”, spiega la proprietaria.

“Ha forzato la porta, ha preso quello che c’era da prendere ed è andato via.

Il cassetto della cassa, il fondo… cose che si possono ricomprare”.

“Ma quello che non si rimette a posto così facilmente”, dice amaramente Simona, “è quello che mi ha lasciato dentro.

Perché per me quel posto non è solo lavoro. È il mio spazio.

È il posto dove passo le mie giornate, dove accolgo voi, dove mi sento al sicuro.

E sapere che qualcuno è entrato lì dentro, nel silenzio della notte,

ha toccato le mie cose, ha camminato in quello che io considero “casa”…

mi fa stare male in un modo che non riesco nemmeno a spiegare bene”.

“Oggi sono entrata e non era più lo stesso.

Le stesse pareti, gli stessi oggetti… ma una sensazione diversa”, racconta.

“Un vuoto. Un’angoscia sottile che resta addosso”.

“Ho fatto tutto quello che dovevo fare, denuncia compresa.

Ma quello che resta è questa sensazione di violazione,

come se qualcuno avesse attraversato un confine che non doveva esistere.

Avevo bisogno di dirvelo,

perché questo posto lo condivido con voi ogni giorno e perché, in fondo, è anche un po’ vostro”.

“Fa male.

Tanto.Ma… si va avanti comunque”, conclude con fierezza.