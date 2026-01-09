È finito malissimo il tentativo di furto di un’auto a Gonnosfanadiga da parte di un’operaia 30enne dell’hinterland già nota alla forze dell’ordine.

I carabinieri di Villacidro sono stati attivati da un privato cittadino che, intento a fare acquisti all’interno di un esercizio commerciale del centro, aveva notato, con grande sua incredulità e spavento, la sua autovettura, una fiat panda che aveva poco prima lascito in sosta, in movimento con a bordo una sconosciuta.

Nell’immediatezza si è diretto sulla pubblica via quando, proprio nella frenesia della fuga, la donna alla guida dell’autovettura era andata a sbattere, danneggiandola, contro un’autovettura Jaguar posteggiata non lontano, per poi terminare la sua corsa nel centro della strada proprio in mezzo al traffico. Scesa subito dall’auto ha cercato di guadagnarsi la fuga strattonando l’incredula vittima del furto, davanti agli occhi anche di altri passanti. I Carabinieri sopraggiunti proprio in quel momento l’hanno immobilizzato e proceduto a mettere in sicurezza le autovetture regolando il traffico per evitare più gravi conseguenze alla circolazione.

La donna che non ha opposto alcuna resistenza, sottoposta a perquisizione personale è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico e una dose di sostanza stupefacente del tipo hashish, successivamente sottoposti a sequestro.

Formalmente dichiarata in stato di arresto per rapina impropria e deferita per porto di armi od oggetti atti ad offendere, è stata condotta in caserma per gli adempimenti di rito, al termine dei quali, tra cui anche la segnalazione all’Autorità Amministrativa, è stata accompagnata presso la propria residenza in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo come disposto dall’Autorità Giudiziaria.