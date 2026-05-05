Cagliari, auto pirata travolge un veicolo e scappa: è accaduto due giorni fa in viale Marconi intorno alle 23:15, di fronte al distributore.

Secondo quanto ricostruito, una Lancia Y blu metallizzata, che procedeva a forte velocità lungo la corsia riservata agli autobus, ha urtato una Mazda che stava effettuando l’ingresso all’interno del distributore. A seguito dell’impatto, il conducente della Lancia Y si è allontanato senza prestare soccorso, proseguendo in direzione Cagliari, verso via San Benedetto.

Le telecamere di sorveglianza presenti in zona hanno ripreso la scena, tuttavia si rende necessario raccogliere eventuali testimonianze dirette per una più completa ricostruzione dei fatti. Viene lanciato un appello a “eventuali testimoni o chiunque sia in possesso di informazioni utili a farsi avanti”.