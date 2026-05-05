Tragedia questa mattina a Venezia. Tre ragazzi, per cause ancora da accertare, sono caduti nella Laguna, di fronte alla caserma della Guardia di Finanza di Campo San Polo. Due giovani sono stati salvati da un’imbarcazione di passaggio. Un terzo ragazzo di 20 anni, purtroppo, non è più riemerso.

Sul posto sono intervenute due autopompe lagunari della sede di Venezia Dorsoduro con i sommozzatori del nucleo regionale, che hanno recuperato il corpo senza vita del giovane. Secondo quanto emerso fino a questo momento, i tre ragazzi sono di origine polacca e sono in corso gli interrogatori per ricostruire la dinamica dell’incidente. A tal fine, sono state acquisite le immagini di video sorveglianza da parte della Guardia di Finanza.