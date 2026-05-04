Nel corso della mattinata all’interno del Palazzo Congressi, alla presenza delle Autorità, si svolgerà la cerimonia di premiazione degli elaborati delle scuole provenienti da diverse località dell’Isola che hanno partecipato al concorso e che hanno rappresentato al meglio il messaggio sulla sicurezza stradale, durante la quale verranno proiettati dei videomessaggi di personaggi della cultura, dello spettacolo e dello sport.

Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 presso la Fiera Internazionale Sardegna di Cagliari, alla presenza del Direttore del Servizio Polizia Stradale, del Prefetto della Provincia di Cagliari, del Questore della Provincia di Cagliari, di tutte le Autorità civili, militari e religiose, si svolgerà l’evento conclusivo del Concorso Scolastico Regionale “A Spasso in Sicurezza”, ideato dal Compartimento Polizia Stradale per la Sardegna e condiviso con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e che vedrà la partecipazione di alunni/studenti degli istituti scolastici sardi di I e I° ciclo, statali e paritari, compresi quelli dell’infanzia. All’evento saranno presenti i Vigili del Fuoco, l’ANAS Sardegna, l’ACI Automobile Club d’Italia, il CTM SpA, l’ARST SpA, il CIREM – Osservatorio sardo sulla sicurezza stradale dell’Università degli Studi di Cagliari, l’Associazione FIAB di Cagliari e il Servizio Emergenza Sanitaria.

Saranno allestiti degli stand, dove i giovani partecipanti potranno interagire con il personale della Polizia Stradale e, per l’occasione, potranno ammirare le autovetture e i motoveicoli di ultima generazione ed anche i veicoli storici della Polizia di Stato nonché le apparecchiature in dotazione alla Polizia Stradale.

Saranno esposti anche i mezzi in dotazione dell’ANAS, il veicolo Efestus dei Vigili del Fuoco, un pullman di ultima generazione del CTM SpA e dell’ARST SpA, i veicoli dell’ACI Automobile Club d’Italia di Cagliari, che realizzerà un percorso per il driving test con i piloti ACI.

Sarà presente anche il CIREM, che metterà a disposizione un simulatore di guida e l’Associazione FIAB di Cagliari che preparerà un percorso ciclabile per far comprendere ai più piccoli le regole da adottare quando si va in bici oppure quando si è pedoni.

Per concludere ci sarà il Servizio Emergenza Sanitaria che, insieme al personale della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco, dell’ANAS, del CTM e dell’ACI, coordinerà la simulazione di un incidente stradale.

Per finire verranno lanciate alcune “pillole educative” da parte del personale della Polizia Stradale, che ogni giorno è impegnato nelle scuole di tutta l’Isola con progetti orientati all’educazione stradale.

Cagliari a lezione di sicurezza stradale. Alla Fiera domani mattina gli studenti, compresi i bimbi della scuola dell’infanzia, incontreranno Omar e Merita Zaher, i genitori di Najibe. La giornata ha come obiettivo diffondere il messaggio sull’importanza dei comportamenti idonei per salvaguardare la propria incolumità come utenti della strada, tutelandola con regole e stili di vita corretti sia quando si è alla guida di un veicolo che quando si è pedoni.Testimoni del dolore che si abbatte sulla vita, da quando la loro figlia è venuta a mancare a causa di un gravissimo incidente stradale avvenuto in viale Marconi, Omar e Merita si prodigano affinché i giovani, soprattutto, stiano attenti e siano responsabili quando escono da casa. Domani incontreranno le scolaresche per trasmettere l’importanza dell’educazione stradale.