I carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena hanno arrestato in flagranza uno studente venticinquenne già noto alle Forze di Polizia, per evasione.

Il giovane si trovava sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare presso una comunità, provvedimento scaturito da una condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso nel 2024. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo si sarebbe allontanato arbitrariamente dalla struttura nel corso del pomeriggio di ieri, rendendosi di fatto irreperibile e violando le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Le ricerche, attivate tempestivamente a seguito della segnalazione della sua assenza, hanno permesso ai carabinieri di individuarlo poche ore dopo. Durante un servizio di perlustrazione del territorio, la pattuglia lo ha infatti rintracciato proprio all’interno dell’abitazione di residenza dei genitori.

Una volta messo in sicurezza e ultimate le formalità necessarie, l’interessato è stato riaccompagnato presso la medesima comunità terapeutica, dove è rimasto in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.