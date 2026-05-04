Una bellissima storia di riscatto e integrazione raccontata dall’Università du Cagliari. “Oggi non festeggio solo una laurea: festeggio la mia rivincita”. Con queste parole cariche di emozione, Mariellis F. Rosario racconta il duo conseguimento della Laurea Triennale in Lingue e Comunicazione conseguita presso la nostra Facoltà di Studi Umanistici.

Mariellis è nata a Madrid ma è cresciuta tra Santo Domingo e la Spagna ed è arrivata definitivamente in Sardegna nel 2018. Per lei, però, non sono stati anni facili: spinta dal desiderio di sentirsi parte di una comunità che la accolta subito con calore ha scelto di sfilare con l’abito tradizionale oristanese sfidando feroci critiche ed episodi di razzismo.

“Nonostante le difficoltà linguistiche, le lacune dovute agli studi superiori svolti all’estero e la fatica nello svolgere gli esami stando al passo con i tempi, Mariellis non si è arresa”, spiega l’Università. “Ha scelto le lingue e la comunicazione per trasformare la sua passione per il viaggio e la scoperta in un futuro professionale”.

“Per la sua tesi di laurea, ha scelto di trattare un tema vissuto in prima persona: l’immigrazione in Italia, con un focus specifico sul territorio oristanese”, spiega l’’Ateneo. “Attraverso le interviste ad amici migranti, ha raccontato storie di resilienza e la forza necessaria per costruire un domani in una nuova terra”.

“Questo traguardo dimostra che nessun percorso definisce il valore di una persona. Credete in voi stessi e non mollate mai, nonostante tutto”, le parole commosse della giovane, esempio di caparbietà e voglia di dimostrare il proprio valore.