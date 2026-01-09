Monserrato, donna “distratta” alla guida butta giù un palo della luce: spettacolare incidente questa mattina in via Cesare Cabras, un Mercedes ha superato la rotatoria e si è schiantato sul palo dell’illuminazione pubblica.

Ingenti i danni al veicolo e al bene pubblico, solo per un caso fortuito il mezzo non ha travolto passanti e altri veicoli in marcia. Dalle prime informazioni emerse, la causa sarebbe da attribuire a una distrazione della conducente che è letteralmente andata addosso al palo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale comandati da Mauro Soru.