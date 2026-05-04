Cagliari spinge sull’internazionalizzazione dei suoi Mercati civici e apre le porte a nuovi interlocutori europei. In città è arrivata una delegazione di tour operator e giornalisti del turismo provenienti dalla Polonia, impegnata in un tour alla scoperta delle eccellenze locali.

A guidare il gruppo Malgorzata Wilk-Grzywna, vicepresidente dell’Organizzazione Nazionale del Turismo Polacco, in una visita che punta a rafforzare i collegamenti tra il mercato turistico polacco e il capoluogo sardo.

L’iniziativa porta la firma del Consorzio Cagliari Centro Storico, guidato da Gianluca Mureddu, ed è parte di una strategia più ampia che mette insieme promozione turistica, commercio e valorizzazione del territorio.

Tappa centrale della visita il Mercato Civico di San Benedetto, simbolo della tradizione commerciale cittadina e vetrina delle produzioni locali. Qui la delegazione ha potuto toccare con mano la qualità dell’offerta e avviare un confronto diretto con una delle realtà più rappresentative della città.

Non è un episodio isolato. Nei giorni scorsi i mercati cagliaritani avevano già accolto delegazioni provenienti da alcune tra le più note realtà europee, dalla Boqueria ai mercati di Firenze e Nizza.

L’obiettivo è chiaro: trasformare i Mercati civici in veri hub del turismo esperienziale, capaci di attrarre flussi internazionali e generare nuove opportunità economiche per Cagliari.