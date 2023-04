Strade e marciapiedi quasi impercorribili a Pirri, la Municipalità pensa alle priorità

Durante questi quattro anni la Commissione Viabilità della Municipalità di Pirri, presieduta dal consigliere Riccardo Cabras, ha programmato diversi sopralluoghi, suddivisi nei vari quartieri Pirresi, riscontrando e portando all’attenzione del Consiglio della Municipalità e dell’Amministrazione Comunale le varie criticità stradali, viabili e dei marciapiedi presenti nel territorio di Pirri.

“Si tratta di un documento riassuntivo – spiega Cabras – dei lavori di Commissione di questi anni, con una lista di strade e marciapiedi che necessitano di interventi tempestivi, manutenzioni definite “prioritarie”.

Il traffico intenso e la mancanza di manutenzioni ordinarie negli anni ha causato gravi deterioramenti al manto stradale. Da non sottovalutare anche l’importanza della sicurezza pedonale, in quanto tante strade sono prive di percorsi pedonali sicuri e in altri casi i marciapiedi esistenti si trovano, allo stato attuale, completamente dissestati, ammalorati e privi di pavimentazione, di conseguenza sono insicuri per coloro che quotidianamente li percorrono. Si è riscontrato inoltre che in diversi attraversamenti pedonali mancano le rampe/scivoli per le persone con disabilità, un problema a cui bisogna porre rimedio subito, perché tutti hanno il diritto di spostarsi e muoversi in sicurezza e autonomamente ove possibile”.

L’idea è quella di arrivare ad avere una città a misura di persona, in questi mesi abbiamo potuto assistere ad interventi di riqualificazione dei marciapiedi di via Calamattia, via dei Tigli e recentemente sono iniziati gli interventi su Is Bingias nelle vicinanze del Mercato di Pirri.

“La richiesta è del febbraio 2022, in cui si chiedeva la riqualificazione del quartiere di Is Bingias, con la messa in sicurezza dei marciapiedi distrutti dalle radici degli alberi, la realizzazione della pavimentazione e il nuovo asfalto in alcune strade, come Via Viviani. In via delle Fosse Ardeatine abbiamo richiesto anche un attraversamento pedonale rialzato per incrementare la sicurezza dei tanti bambini che frequentano quelle scuole.

Tra le richieste più urgenti troviamo anche via Risorgimento e via Riva Villasanta, attualmente prive di marciapiedi, infatti per queste due vie chiediamo la realizzazione dei marciapiedi per mettere in sicurezza la strada che attualmente viene percorsa dai pedoni passando tra le auto in corsa.

Sono numerose le strade e i marciapiedi da riqualificare e la Municipalità di Pirri è riuscita ad ottenere 500 mila euro, i soldi messi in campo dall’Amministrazione Comunale sicuramente non basteranno per tutti gli interventi, per questo siamo arrivati a dover analizzare il territorio e fare un riepilogo della situazione attuale, cercando di inserire nell’elenco le strade più degradate, strade principali e tante strade secondarie, dimenticate negli anni”.