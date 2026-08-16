Maltempo improvviso nel Sud Sardegna: annullata la festa del palio a Guasila, il nubifragio colpisce Guspini.Un violento acquazzone provoca il caos e mette a serio rischio la festa di paese prevista per stasera a Guspini, danni e tensione dopo un mese di ondate di calore. Quella di Santa Maria a Guspini è in assoluto una delle feste più sentite del Medio Campidano, le bancarelle già esposte sono state colpite in pieno dalla violenza dell’acqua, come potete vedere nel video. Con grande potenza purtroppo e con i prodotti che erano stati già preparati per essere messi in vendita, per la disperazione degli espositori. La speranza è che nelle prossime ore la situazione climatica migliori.