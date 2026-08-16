Paura questo pomeriggio in via Lai a Cagliari. Un incendio è improvvisamente divampato nell’attico di una delle palazzine. Sembrerebbe che il rogo abbia riguardato un piccolo ripostiglio.

Sul posto sono giunti immediatamente 3 mezzi dei vigili del fuoco, che hanno bloccato la strada per procedere alle operazioni di spegnimento del rogo. Grazie all’utilizzo delle pompe le fiamme sono state domate in pochissimo tempo senza gravi conseguenze. Fortunatamente al momento dell’incendio non era presente nessuno all’interno dell’abitazione.

Ignote, al momento, le cause dell’incendio.