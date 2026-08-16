Ilaria Salis, visita a sorpresa nel carcere minorile di Quartucciu: “La struttura è inadeguata”.Nessuno si aspettava il 16 agosto l’arrivo dell’euro parlamentare di sinistra tra le sbarre di Quartucciu: “Questi ragazzi sono minorenni, andrebbero educati in altre strutture fuori dal carcere”. Secondo Ilaria Salis non è giusto che ragazzini che sono lì soltanto per custodie cautelari rimangano reclusi senza possibilità di riscatto e senza una condanna definitiva. E dopo la sua visita, il dibattito sulle condizioni carcerarie minorili è aperto.