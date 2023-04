Piccoli atleti crescono a Capoterra: oggi il taekwondo è la disciplina sportiva protagonista

Piccoli atleti crescono: oggi in città il taekwondo sarà la disciplina sportiva protagonista.

Forme e freestyle, nel Palazzetto dello sport Poggio Dei Pini, nell’ambito del progetto “Kim e Liù Crescere Insieme”, la FITA grazie ai progetti promossi da Sport e Salute e il Dipartimento per lo Sport, organizza dei Tornei Kim e Liù periferici divisi per macro regioni, che vede i giovani campioni sfidarsi. Un altro punto messo a segno per la cittadina che, grazie all’impegno costante dell’assessore allo sport Giovanni Montis, promuove a 360° tutte le discipline e per qualsiasi fascia di età. Per l’occasione la FITA ha comunicato che la tassa di partecipazione per i bambini di fascia Beginners, Children e Kids sarà totalmente a carico della federazione. Le cinture saranno suddivise in Bianche, Gialle, Verdi/Blu, Rosse/Poom: un incentivo in più per far avvicinare i giovani allo sport.