Un impatto forte, le urla di decine di testimoni in acqua. La barca che fa marcia indietro e va via: lo scafo dei migranti ha colpito in pieno una giovanissima in Sardegna nella domenica di Ferragosto, nel clou della stagione turistica nell’isola. Chia, la ragazza ferita dal barcone dei migranti è una turista di 17 anni: braccia fratturate, ha rischiato di annegare. Lo riferisce nelle ultime ore Il Messaggero. Esplode la polemica sull’incidente di oggi a Su Giudeu: la ragazza era in acqua in un Sup quando è stata travolta dal motoscafo con a bordo 14 migranti. Portata in ospedale con l’elisoccorso in codice rosso, oltre alle ferite in varie parti del corpo avrebbe avuto un principio di annegamento. Il barcone viaggiava a tutta velocità e ha sfiorato altri bagnanti. Gli extracomunitari sono stati poi intercettati dai carabinieri quando sono sbarcati, inizialmente indisturbati, nella spiaggia di Tuerredda. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Carbonia. E tutti, in spiaggia si chiedono: ma come è possibile che la barca non sia stata intercettata prima di sfiorare la tragedia?