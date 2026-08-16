Sardegna, Lega: “Bagnante travolta a Chia da un barchino di migranti, fatto gravissimo. Contro l’immigrazione clandestina servono coraggio e determinazione”.

Dura presa di posizione di Alberto Di Rubba, deputato e commissario regionale della Lega Sardegna e Dario Giagoni, deputato della Lega, dopo il grave fatto avvenuto questo pomeriggio: “Quanto accaduto oggi a Chia è un fatto gravissimo. Una ragazza che stava facendo il bagno nelle acque di Su Giudeu è stata colpita da un barchino con a bordo un gruppo di migranti arrivato sulle coste del Sud Sardegna, riportando gravi ferite e rendendo necessario il trasferimento in ospedale. A lei e alla sua famiglia va innanzitutto la nostra vicinanza, con l’augurio che possa riprendersi al più presto.

L’episodio riporta inevitabilmente l’attenzione sul fenomeno degli sbarchi autonomi che interessa da anni le coste meridionali della Sardegna. Bisogna avere il coraggio di dire che l’immigrazione clandestina non può essere considerata un fenomeno inevitabile. Controllo dei confini, contrasto alle partenze e rimpatri sono una linea che la Lega ha sempre sostenuto e che Matteo Salvini ha portato avanti con determinazione al Viminale. Continueremo a lavorare insieme al Governo per rafforzare ulteriormente questa azione.

Sicurezza e contrasto all’immigrazione irregolare saranno anche tra i temi al centro dell’azione della Lega in Sardegna con la nuova squadra regionale presentata nei giorni scorsi. Quanto successo oggi ci ricorda che difendere i confini significa anche tutelare la sicurezza dei cittadini, dei turisti e dei nostri territori. Su questo non abbasseremo la guardia”.