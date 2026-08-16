Sant’Anna Arresi prega per la ragazza di 23 anni, ferita gravemente a Masainas: era la fidanzata di Simone.Il militare di 26 anni è morto nello schianto fatale con la sua moto, la giovanissima è ricoverata in gravi condizioni al Brotzu. Simone Convertini era un militare che lavorava a Capo Teulada, era di origini pugliesi ma a piangerlo è tutta la comunità di Masainas, dove era molto conosciuto e stimato. Il ragazzo ha perso il controllo della sua moto proprio all’interno del centro abitato di Masainas. Per lui non c’è stato niente da fare, mentre gli operatori del 118 hanno trasportato d’urgenza al Brotzu di Cagliari la giovane fidanzata, 23 anni, di Sant’Anna Arresi.