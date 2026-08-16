Parasole doppio, interno ed esterno, devi averlo anche tu: dilaga la moda dei cagliaritani contro il caldo estremo.Bei tempi, quando bastava un parasole piazzato all’interno dell’auto per proteggere il Suv dal sole forte: ora in tantissimi ne piazzano due, avvolgendo interamente il vetro, e a fare affari sono i venditori. Lo vedo alla tua macchina, allora me lo metto anche io. Troppo forte il timore di vedersi danneggiato il parabrezza, i cruscotti oppure peggio ancora, il volante. Soprattutto se hai appena acquistato un macchinine da 50mila euro, magari con rate di sette anni. Allora ecco che il Suv sembra un’astronave, protetto come un eschimese al Polo Nord, ma per un clima opposto che sembra sempre più africano. Doppio parasole, please. O magari non c’è due senza tre: la prossima moda potrebbe essere metterne uno anche dietro?