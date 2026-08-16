Masainas, addio al giovane militare deceduto questa mattina in seguito a un tragico incidente: Simone Convertini aveva solo 26 anni. Il dolore del comune: “L’Amministrazione comunale e l’intera comunità di Masainas esprimono il proprio profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane militare pugliese deceduto questa mattina in un incidente stradale con la sua moto in via Roma”. Con lui c’era la fidanzata, ricoverata in gravi condizioni al Brotzu di Cagliari. Prestava servizio a Teulada, era in moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente sull’asfalto. “La violenza dell’impatto e l’interruzione improvvisa di una vita così giovane lasciano sgomenti e profondamente addolorati” comunica il sindaco Gian Luca Pittoni. “La perdita di un ragazzo di appena 26 anni colpisce nel profondo la nostra comunità. Il dolore dei familiari è anche il nostro: Masainas si unisce in un abbraccio silenzioso e rispettoso, rivolto ai genitori, ai suoi cari e alla fidanzata Sephora attualmente ricoverata al Brotzu”.