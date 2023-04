Serramanna, oltre 70 Harley hanno fatto tappa nella suggestiva location di Santa Maria

Sono sbarcati in Sardegna da qualche giorno, le loro corse hanno l’obbiettivo di ammirare e conoscere i paesaggi più suggestivi di tutta l’Isola. Sono arrivati a Olbia e dopo un giro turistico al Nord dell’Isola si sono catapultati tra la natura selvaggia della Costa Verde e delle bellezze di Nora e Chia. Si sono incantati e attardati, catturati dai colori cristallini e dai profumi della macchia mediterranea e, verso l’ora di pranzo, anche grazie a un componente del gruppo serramannese, che per lavoro si è trasferito nel Nord Italia, sono giunti in paese e hanno sostato nell’area ristorata adiacente alla chiesa campestre di Santa Maria. In tanti hanno potuto ammirare la carovana che, con la bandiera dei quattro mori sventolante, è stata ben accolta e salutata dalla comunità.