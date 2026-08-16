Cagliari, rissa nel centro storico: sfiorata una donna da una lattina lanciata da un uomo contro l’avversario. Il Largo Carlo Felice si trasforma in un ring. Non solo: episodi di violenza si sono ripetuti durante la notte per i quali è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Doveva essere una tranquilla passeggiata durante la sera di ferragosto e si è trasformata in un momento di paura per una donna, M.P., che ha rischiato di essere colpita da un oggetto lanciato durante una rissa: “Ieri sera, mentre percorrevo una strada del centro, stavo per essere colpita da una lattina vuota lanciata senza nessun problema verso l’aiuola del largo Carlo Felice da un extracomunitario che aveva appena preso a pugni un suo coetaneo. È accaduto alle ore 19,20” racconta la donna.

Durante la notte si sono verificati altri episodi in cui un gruppo di stranieri ha creato vari disordini: “Sono intervenute le pattuglie” spiega un testimone.