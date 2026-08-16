Una perdita improvvisa e prematura lascia nel dolore le comunità di Cagliari e Settimo San Pietro. Si è spento in queste ore l’operatore sociale, socio fondatore e membro del consiglio direttivo dell’associazione Amm.So. Sardegna Aps.

È proprio l’associazione che, con un bellissimo messaggio social, annuncia la tristissima notizia con parole piene di affetto e stima.

“Alessio è stato per la nostra Associazione molto più di un socio: è stato parte della sua storia, della sua crescita e dei valori che, fin dall’inizio, abbiamo cercato di portare avanti”, si legge nel post.

“Un ragazzo coraggioso, sincero, combattivo e profondamente attento agli altri.

Nonostante le difficoltà che la vita gli aveva posto di fronte, Alessio continuava a guardare avanti. Aveva progetti, idee, voglia di fare e, soprattutto, la capacità di vedere sempre un futuro davanti a sé.

Il suo impegno nel sociale raccontava bene chi era: una persona presente, determinata, capace di esporsi e di lottare per ciò in cui credeva.

Oggi perdiamo un amico, un compagno di tante esperienze e una presenza importante del nostro Direttivo.

Ma ciò che Alessio ha condiviso con noi, il suo entusiasmo, la sua forza e il suo esempio continueranno a far parte della storia di Amm.So. Sardegna.

Ci stringiamo con affetto alla mamma Chiara e a tutta la sua famiglia in questo momento di immenso dolore.

Grazie davvero Alessio per aver percorso, sempre insieme a noi, una parte importante di questo cammino.

Ci mancherai profondamente”.

L’ultimo saluto ad Alessio si terrà questo pomeriggio nella parrocchia San Pietro a Settimo San Pietro.