Chia, donna colpita dall’imbarcazione dei migranti arrivato tra i bagnanti a gran velocità: trasferita in ospedale con l’elisoccorso. La donna è stata intubata e portata in ospedale con un codice rosso. Nella domenica di Ferragosto, nuovo sbarco nelle coste sarde, in mezzo a migliaia di bagnanti, travolgendone uno e sfiorandone altri. È accaduto nella spiaggia di Su Giudeu, sul posto sono presenti le forze dell’ordine.

Dalle testimonianze di chi si trovava in spiaggia, emerge che “un gruppo di migranti a bordo di un motoscafo ha tentato di sbarcare in spiaggia, ma non sono riusciti nell’impresa e sono scappati a tutta velocità, investendo una ragazza che era in acqua. Non si sono fermati per soccorrerla, la ragazza ha una ferita grave alla gamba e altre sul corpo”. Per soccorrerla è è arrivato I’elisoccorso, “i migranti, invece, sono stati fermati dalla guardia costiera nella spiaggia di Tuerredda”. La notizia è stata confermata anche dagli operatori della Guardia Costiera.