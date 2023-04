L’appello disperato di Francesca Vacca di Monserrato: “Aiutatemi a trovare un lavoro”

Una ricerca non semplice, costellata da tante proposte che sanno più di un amaro “contentino”, solo qualche ora nemmeno ben retribuita e che, di certo, non consentono di arrivare a fine mese. L’ultima delusione è giunta qualche giorno fa alla quale è seguita una reazione, quasi desolante e di rassegnazione, e che hanno per un attimo fatto crollare la donna, molto conosciuta non solo in città per le sue opere di volontariato costanti. Sempre attiva, sorridente ed energica oggi è lei a chiedere aiuto, un appello che non dovrebbe sussistere ma che, invece, è simile a quello di migliaia di persone che gridano per avere un posto di lavoro stabile e gratificante. Utopia? Non dovrebbe essere così: la Costituzione italiana parla chiaro. È un diritto fondamentale, in teoria, in pratica non sempre. “Commessa, impiegata qualsiasi mansione purché sia regolare” chiede la donna. Non sono pretese ma le semplici basi di vita.

Diploma di geometra, le sue esperienze lavorative hanno ricoperto tanti settori: collaboratrice amministrativa, operaia generica, aiuto cuoco, segretaria, ausiliaria della polizia locale. Insomma, tanti anni di esperienza sulle spalle ma, sinora, ancora senza quel foglio di carta in mano che si chiama contratto di lavoro. “Se qualcuno mi può aiutare, questo è il mio numero di telefono: 346 041 6011”.