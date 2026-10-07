Sbarco di migranti questa mattina sulla spiaggia di Porto Pino, nel Sulcis. Un gruppo di persone è arrivato a bordo di una piccola imbarcazione, poi rimasta ancorata a pochi metri dalla battigia, mentre in spiaggia erano presenti alcuni bagnanti.

A segnalare l’episodio è stato un testimone, nostro lettore, che ha assistito allo sbarco intorno alle 8.20 e ha allertato le autorità. Dopo essere scesi dalla barca, i migranti si sono allontanati dalla spiaggia. L’imbarcazione è rimasta invece in acqua, a breve distanza dalla riva.

Il testimone ha documentato la scena con fotografie e video. Al momento non è stato reso noto il numero delle persone arrivate né se siano già state rintracciate e identificate. Sono in corso gli accertamenti.