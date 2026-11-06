Capoterra, nessun problema per i cavalli a Baccalamanza, la società che custodisce gli animali rassicura i cittadini allarmati: la cavallina con lo zoccolo piegato, “per quanto ne fosse stato suggerito l’abbattimento, l’Azienda ha preferito mantenere in vita la cavalla e preservarla”.

Dopo la segnalazione di alcuni cittadini che hanno notato, preoccupati, le condizioni di alcuni esemplari, parlano i proprietari che respingono fortemente le perplessità esposte e spiegano: “Non corrisponde al vero che i cavalli sarebbero chiusi in un recinto. Nell’ambito

del progetto di ripopolamento della razza equina, tra le più antiche della Sardegna e d’Europa, nota come Cavallo del Sarcidano, la società ospita circa quindici cavalli all’interno di un’area di estensione pari a circa dieci ettari, ove possono liberamente muoversi. Solo in via occasionale, alcuni di essi sono condotti in un recinto apposito al fine di essere

sottoposti a controllo veterinario e somministrare le terapie prescritte.

Fin dall’avvio dell’allevamento, l’Azienda ha incaricato il veterinario della sorveglianza veterinaria sugli animali, i quali sono sottoposti periodicamente a visita e tenuti sotto controllo veterinario.

Un dipendente dell’Azienda è specificamente dedicato all’accudimento dei cavalli e a tale incombenza vi provvede giornalmente.

La cavalla “Fiorella” presenta uno zoccolo rotto a seguito di un infortunio avvenuto anni fa che ha cagionato una deformazione permanente dell’arto. Per quanto ne fosse stato suggerito l’abbattimento, l’Azienda ha preferito mantenere in vita la cavalla e preservarla.

Nessuna delle Autorità intervenuta in occasione delle verifiche periodiche – e meno che mai l’Autorità sanitaria – ha mai sollevato rilievi in merito alla tutela del “diritto al benessere animale””.

L’azienda aggiunge che è rammaricata per i “commenti, a dir poco irriguardosi, degli utenti”.

Il benessere animale è una tematica molto sentita, in tanti si prodigano per salvare ogni essere vivente in difficoltà e, sempre più spesso, non si voltano ma segnalano se qualcosa non va. La cronaca, purtroppo, racconta quasi ogni giorno di episodi di violenza contro animali indifesi e ben vengano i cittadini attenti in caso di bisogno, come chi ha in custodia gli animali che, come in questo caso, difende ed evidenzia quanta cura e premura ci sia nel mantenere i cavalli del Sarcidano. Rimane il rammarico per alcuni commenti esposti in maniera estremamente dura, il confronto e le opinioni personali sono sempre ben accettate ma con i giusti toni.