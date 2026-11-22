“Solo per un caso fortuito non ci sono state vittime. Ma dobbiamo davvero aspettare una tragedia per renderci conto di quello che sta succedendo?”

Prende posizione il consigliere di minoranza Roberto Matta: “Quello che è successo in via Scarlatti non può essere liquidato come un normale episodio di cronaca. È un fatto gravissimo” spiega.

“Un ordigno collocato sotto un’automobile, fatto esplodere in piena serata, mandato in frantumi i vetri delle abitazioni vicine e terrorizzato i residenti. Il giorno precedente, nella stessa strada, un’altra automobile era stata incendiata.

Alle 21.30 potevano esserci persone a passeggio, qualcuno che rientrava a casa, famiglie davanti ai propri portoni. L’esplosione avrebbe potuto provocare feriti gravissimi o persino vittime.

Ma davvero dobbiamo considerare tutto normale?”

Matta da tempo, attraverso le segnalazioni pubbliche e gli interventi in Consiglio comunale, porta all’attenzione i problemi di sicurezza segnalati dai cittadini nelle diverse zone della città. “Ho anche evidenziato che non tutto può essere ricondotto al disagio giovanile. Sono fenomeni diversi, che richiedono risposte diverse. Servono prevenzione, controllo del territorio e un’efficace azione delle forze dell’ordine.

Quello che preoccupa è la tendenza a considerare ogni episodio isolatamente, il rischio di assuefarsi e di normalizzare qualcosa che normale non è.

Si manifesta solidarietà, si esprime preoccupazione, si promettono interventi.

Poi tutto sembra tornare come prima, fino al fatto successivo.

Non aspettiamo che succeda qualcosa di peggio.

La sicurezza richiede una strategia, attenzione costante, prevenzione e collaborazione tra le istituzioni. Significa soprattutto ascoltare le segnalazioni dei cittadini e intervenire prima che le situazioni degenerino”.