«Il Sulcis ha bisogno di certezze e i lavoratori hanno diritto a risposte concrete. Chiediamo a RWM Italia di chiarire quali ostacoli impediscano ancora di dare seguito agli impegni assunti, anche recentemente, sulle stabilizzazioni».

Lo dichiarano Fulvia Murru, segretaria generale della UIL Sardegna, Carmelo Prestileo, coordinatore nazionale della UILTemp, e Alessio Mocco, coordinatore regionale della UILTemp Sardegna.

«La nostra priorità è la qualità del lavoro e la tutela dell’occupazione. Nello stabilimento lavorano 107 dipendenti a tempo indeterminato e circa 430 lavoratori con contratti di somministrazione. Tra questi ci sono persone che prestano servizio da 18, persino 20 anni, senza aver ancora ottenuto una prospettiva occupazionale stabile. Sono lavoratori che hanno maturato esperienza e professionalità e che meritano rispetto ».

«A oggi, agli impegni sulle stabilizzazioni non sono seguite risposte concrete. Chiediamo un piano che indichi tempi certi, numeri e criteri trasparenti, valorizzando l’anzianità di servizio e le competenze acquisite. La precarietà non può diventare una condizione permanente».

«Dietro ogni contratto ci sono persone e famiglie che devono poter programmare la propria vita. Non è accettabile che, dopo tanti anni nella stessa azienda, si debba ancora vivere nell’attesa di un rinnovo. Chiediamo quindi un confronto urgente con RWM Italia per tradurre gli impegni in un percorso concreto di stabilizzazioni. In assenza di risposte, valuteremo ulteriori iniziative a tutela dei lavoratori», concludono Murru, Prestileo e Mocco.