Appuntamento per tutti gli appassionati domenica 11 Ottobre al Parco San Giovanni, a partire dalle ore 9.00, per una giornata dedicata alla passione per il motorismo storico ed alla solidarietà.

L’evento è organizzato dall’Associazione ”Classic Team S.Sperate” e dalla ”Pro Loco”, con il Patrocinio del Comune di San Sperate.

Ricchissimo il programma previsto dagli organizzatori: a partire dalle ore 9.00, presso il Vico II° San Giovanni, si terrà il ritrovo dei partecipanti e l’apertura delle iscrizioni, che saranno consentite fino alle ore 11.30, mentre, dalle ore 10.30, sarà possibile effettuare un interessantissimo tour dei “Murales” attraverso l’abitato, a cura dell’Associazione “Fentanas”.

Durante tutto l’arco della mattinata, si terrà inoltre l’intrattenimento musicale con launeddas e fisarmonica.

Alle ore 12.15 la partenza della sfilata e l’aperitivo offerto dal “Classic Team S.Sperate”.

Alle ore 13.30 il pranzo conviviale a cura della “Pro Loco S.Sperate”, che si terrà nei pressi della Piazza S.Giovanni, cui seguiranno le premiazioni ed i saluti.

Una parte dell’intero ricavato sarà devoluta a scopo benefico ed in particolare, quest’anno, all’Associazione “Il Giardino di Lu”, impegnata da sempre a favorire la ricerca scientifica sul tumore ovarico.

Il Raduno nel corso degli anni ha riscosso sempre un gradimento altissimo, sia per l’elevato numero degli auto e motoveicoli partecipanti, sia per il notevole afflusso di pubblico accorso all’evento e intende riproporsi, anche quest’anno, nel segno della passione per il motorismo storico e della solidarietà.

L’edizione 2026 prevede inoltre una serata dal titolo “Aspettando il Raduno”, che si terrà sabato 10 ottobre a partire dalle 17.30. Al suo interno è prevista una manifestazione animata per i più piccoli, a partire dai 3 anni, in attività ludica ricreativa totalmente gratuita, propedeutica alla guida dei veicoli ed alla condivisione delle regole comuni (educazione stradale); sarà realizzato, inoltre, un percorso dove verranno guidati dei “quad” e delle piccole “macchine elettriche”. A seguire, si terrà l’intrattenimento musicale con i “Billy Boys”.