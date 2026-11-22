Attraversamenti pedonali rialzati per combattere chi pensa di essere sul circuito di Formula 1, questa misura potrebbe essere un buon deterrente all’alta velocità e per garantire più sicurezza ai residenti che segnalano la criticità.

“È un pericolo attraversare sulle strisce pedonali, sono una marea gli specchietti rotti delle macchine parcheggiate e gli incidenti dovuti alla velocità” spiega un residente. “Oltretutto la via è poco illuminata, i marciapiedi sono distrutti dalle radici degli alberi. Anche in via Isonzo l’attraversamento verso l’ingresso della Chiesa è pericoloso, perchè le auto svoltando da via Santa Gilla e corrono verso Viale Sant’Avendrace. Si, credo anche io che sia necessario qualche dissuasore di velocità” esprime un altro cittadino.

Non solo: viene avanzata anche la richiesta di un sistema di videosorveglianza e sanzioni contro gli incivili al volante per mettere in sicurezza la via.