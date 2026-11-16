Capoterra, da ieri, 15 novembre, non si hanno più notizie di Tommaso Giorgio Deriu. Il giovane al momento della scomparsa indossava jeans, un cappellino e un maglione marrone. Non aveva con sé telefono, documenti né denaro.

Il sindaco Beniamino Garau lancia un appello: “Chiunque abbia informazioni o abbia avvistato Tommaso è pregato di contattare immediatamente il numero 112, fornendo ogni dettaglio utile”. La Prefettura di Cagliari ha attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, allertando e coinvolgendo tutte le Forze dell’Ordine e gli enti interessati, affinché siano avviate e coordinate tutte le attività necessarie alla sua ricerca.

“Chiediamo a tutti i cittadini di collaborare, condividendo questo appello e prestando attenzione a eventuali segnalazioni.

In queste ore siamo vicini alla famiglia che sta vivendo momenti di grande apprensione.

Facciamo squadra, condividiamo l’appello e concentriamo ogni nostra energia affinché Tommaso possa essere ritrovato al più presto”.