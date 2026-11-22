Arborea, ragazzini annoiati lanciano sassi contro la porta e la finestra dove prova il Coro di Santa Cecilia. La rabbia del parroco:

“Cari ragazzi annoiati, se cercate visibilità perchè la vostra vita è vuota forse dovete fare altro. Se ieri notte volevate attirare l’attenzione del maestro del Coro Santa Cecilia mentre fa le prove lanciando sassi sulla finestra e sulla porta, potevate salire nella sala dal portone principale, era aperto. Chissà tra voi magari c’è qualcuno che ha una bella voce….ma no a voi piace fare di nascosto le cose ma non più di tanto perchè non vi siete accorti che gli occhi di Via Sant’Anna sicuramente hanno registrato i vostri volti. Ma voi non siete in grado di cogliere le cose belle della vita…vi piace fare gli annoiati sperando che gli altri vi stendano tappeti rossi davanti avendo compassione della vostra noia. Se avete la capacità di riflettere forse riuscirete a a capire che la vita si può impegnare in cose molto più significative. Noi apriremo altri occhi e chissà forse riusciremo a riconoscere qualcuno di voi”.