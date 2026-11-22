CULTURA NEL PIATTO

CARBONARA COI FIOCCHI

Crema vellutata, guanciale croccante e pepe nero.

La carbonara si fa desiderare prima ancora del primo boccone: il profumo del guanciale, gli spaghetti lucidi, il pecorino che incontra il pepe. Pochi ingredienti, da trattare con attenzione. La sua cremosità nasce dall’incontro fra uova, formaggio, grasso del guanciale e acqua di cottura, dosati e amalgamati con il calore giusto.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

320 g di spaghetti

160 g di guanciale, pesato senza cotenna

80 g di Pecorino Romano grattugiato finemente

4 tuorli e 1 uovo intero

Pepe nero macinato al momento

Poco sale per l’acqua della pasta

PREPARAZIONE

Tagliate il guanciale a listarelle piuttosto spesse. Mettetelo in una padella senza aggiungere altri grassi e fatelo rosolare dolcemente: il grasso deve diventare trasparente e la superficie dorata e croccante. Prelevate il guanciale e conservate il grasso nella padella, a fuoco spento.

In una ciotola capiente lavorate i tuorli e l’uovo intero con il pecorino e una generosa macinata di pepe. Otterrete un composto denso.

Cuocete gli spaghetti in acqua poco salata. Prima di scolarli, conservate una tazza di acqua di cottura.

Riaccendete il fuoco sotto la padella con il grasso del guanciale. Aggiungete gli spaghetti molto al dente e un piccolo mestolo di acqua di cottura, quindi saltateli per completare la cottura e amalgamare il fondo.

Stemperate il composto di uova e pecorino con due cucchiai di acqua di cottura, versandola poco alla volta e mescolando.

Trasferite gli spaghetti caldi nella ciotola e mescolate energicamente. Unite il guanciale, tenendone da parte qualche pezzetto. Aggiungete altra acqua di cottura, un cucchiaio alla volta, fino a ottenere una crema morbida che avvolga la pasta.

Se il composto rimane troppo liquido, appoggiate brevemente la ciotola sopra la pentola dell’acqua calda, senza farle toccare l’acqua, e continuate a mescolare: il calore deve arrivare gradualmente.

Servite subito, completando con il guanciale rimasto e altro pepe.

IL DETTAGLIO CHE FA LA DIFFERENZA

La carbonara deve essere leggermente più morbida di quanto desiderate al momento di servirla: mentre la impiattate, la pasta continua ad assorbire il condimento. Scaldate i piatti e portatela subito in tavola.

VALORI NUTRIZIONALI PER PORZIONE

Spacialust menù Energia: circa 700 kcal

Proteine: 26 g

Carboidrati: 59 g

di cui zuccheri: 2 g

Grassi: 39 g

di cui saturi: 16 g

di cui monoinsaturi e polinsaturi: circa 21 g

Fibre: 2,5 g

Colesterolo: circa 300 mg

Le stime comprendono tutto il grasso rilasciato dal guanciale e possono variare secondo i prodotti utilizzati e la dimensione delle uova.

Raffaella Aschieri

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Saggista.