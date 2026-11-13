Ieri mattina, presso la sede Comunale il Sindaco Beniamino Garau, in rappresentanza della comunità di Capoterra, ha salutato il Comandante della Stazione: il Luogotenente C.S. Leonardo Del Gaudio lascia il servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri per raggiunti limiti di età. Si chiude così una carriera esemplare, oltre quarant’anni, vissuta all’insegna della dedizione assoluta e di una costante vicinanza ai bisogni dei cittadini.

Originario di Nuoro, il Luogotenente Del Gaudio ha iniziato il suo percorso militare nel 1984. Dopo la formazione alla Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, ha prestato servizio in Toscana presso la Stazione di Chiusi (SI) per poi, dopo aver vinto il concorso quale Allievo Sottufficiale, essere trasferito per la frequentazione del corso Biennale, prima a Velletri poi a Firenze.

Una volta promosso Vice-Brigadiere è stato destinato alla prestigiosissima Stazione di Castelgandolfo (RM). Successivamente dopo varie esperienze operative in quell’area è stato destinato presso il Nucleo Vigilanza dello Stato Maggiore della Difesa, con l’incarico di Capo Settore Sicurezza delle infrastrutture Difesa. Nel 1991 ha fatto rientro in Sardegna, presso la Compagnia di Ghilarza (OR), poi a Macomer (NU), dove ha prestato servizio presso le Squadriglie Antiabigeato; poi, sempre a Macomer ha ricoperto incarichi operativi presso il Nucleo Operativo e Radiomobile, particolarmente impegnato in quegli anni nella lotta antisequestri e rapine. Successivamente, il Luogotenente CS Del Gaudio è stato trasferito al Comando Provinciale di Oristano dove ha ricoperto incarichi presso la Stazione Capoluogo, venendo poi trasferito alla Stazione di Terralba con l’incarico di Comandante. Dal 2015 ancora una volta trasferito al Comando Provinciale di Cagliari, presso la Stazione di Capoterra dove, grazie all’equilibrio e alla professionalità dimostrati sul campo, dal novembre 2018 ad oggi ne è stato il Comandante, Nel 2024 è stato anche insignito di un Encomio Semplice da parte del Comandante della Legione Carabinieri Sardegna per il suo straordinario impegno e risultato, in un intervento, proprio nel territorio di Capoterra.

Le doti umane e professionali del sottufficiale hanno lasciato un segno profondo nel territorio. Per questo motivo, l’Amministrazione Comunale di Capoterra ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine attraverso la consegna di una pergamena commemorativa.

Anche i vertici dell’Arma hanno voluto tributare il giusto riconoscimento al suo operato. Nella giornata di ieri, presso la sede del Consiglio Comunale di Capoterra, gremita per l’occasione, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, Generale di Brigata Luigi Grasso, insieme al Maggiore Simone Anelli, ha salutato ufficialmente il Luogotenente Carica Speciale davanti ad una rappresentanza istituzionale della comunità unitamente anche alla presenza dei dirigenti scolastici, esprimendogli un profondo e sentito sentimento di gratitudine. Il Generale Grasso ha poi lodato l’esemplare percorso professionale di Del Gaudio, evidenziando la grande professionalità, lo spirito di solidarietà e l’alto senso di appartenenza istituzionale che lo hanno sempre guidato.

Da domani il Luogotenente Del Gaudio potrà dedicarsi a tempo pieno alla propria famiglia. Il legame con l’Arma, tuttavia, rimarrà indissolubile, segno di una tradizione familiare di fedeltà e servizio allo Stato, anche il padre, ora scomparso, è stato un militare dell’Arma, Comandante della Stazione Carabinieri dell’Isole del Giglio (Gr) e decorato OMRI.

Al suo posto nella stessa giornata è stato effettuato il simbolico avvicendamento con il suo successore, Maresciallo Maggiore Emilio De Mizio, proveniente dal Comando della Stazione di Villacidro, a cui sono stati rivolti i saluti delle autorità presenti e l’augurio di un buon lavoro.