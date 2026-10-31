Violenza nella notte a Capoterra. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari sono intervenuti d’urgenza a seguito della richiesta di aiuto avanzata da una 28enne, vittima di un’aggressione da parte del compagno convivente.

All’arrivo sul posto, i militari hanno individuato l’uomo, un 25enne, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, intento a danneggiare con calci e pugni la propria autovettura in strada. Alla vista della pattuglia e al tentativo dei Carabinieri di riportarlo alla calma, il soggetto ha iniziato a inveire e a rivolgere minacce, arrivando a spintonare gli operanti per sottrarsi all’identificazione.

Dopo reiterati e inutili inviti a desistere, è stato necessario il ricorso all’utilizzo del teaser per mettere in sicurezza l’uomo.