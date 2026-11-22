Prendono a calci una tortorella in mezzo alla strada: 3 ragazzini e due ragazzine giocano a calcio con l’animale privo di vita.

Camminavano e giocavano a spingersi sul marciapiede, sino a quando la loro attenzione è stata catturata da qualcosa nascosto tra le foglie secche.

“In un primo momento ho pensato che stavano dando calci ai mucchi di foglie. Ma non era così, stavano prendendo a calci una povera tortorella” racconta pubblicamente un testimone. “Sono inorridita, sono arrivata alla rotonda per tornare indietro.

Arrivata alla loro altezza, stavano continuando a calpestare quel piccolo essere. Gli ho ho urlato che non si fanno certe cose. La loro risposta è stata ” è morta “. Ma cosa stiamo insegnando a questi bambini?”.

Mancanza di empatia verso un animale anche se già deceduto, un episodio che mette in evidenza le difficoltà di una società che non riesce a sensibilizzare in pieno le nuove generazioni che, spesso, evidenziano, come in questo caso, un comportamento crudele verso gli animali.