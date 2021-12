Sardegna, sabato col virus ancora in rialzo: aumentano i contagi e l’Isola piange altri due morti

Sardegna, sabato col virus ancora in rialzo: aumentano i contagi e l’Isola piange altre due morti. Muore anche un 69enne nel Cagliaritano, leggera flessione dei ricoveri: tre in meno in rea medica, uno in meno in terapia intensiva dove adesso i pazienti gravi in Sardegna si sono ridotti a sei.

In Sardegna si registrano oggi 191 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 3023 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12711 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 ( 1 in meno di ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 93 ( 3 in meno di ieri).

3112 sono i casi di isolamento domiciliare ( 85 in più di ieri).

Si registra il decesso di due uomini di 69 e 78 anni, residenti rispettivamente nella Città Metropolitana di Cagliari e nella provincia di Sassari.