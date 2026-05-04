“Il commento va chiesto al ministro dell’Interno. Ho già dato indicazione da mesi alla polizia locale di fare servizi di controllo a piedi. Posso solo chiedere ad altri di garantire maggiori presidi”. Risponde così il sindaco di Cagliari Massimo Zedda sull’argomento del giorno: il degrado di piazza del Carmine finito sulla tv nazionale con immagini choc.

“I tagli del governo sulla sicurezza e l’aver cancellato le politiche sull’inclusione determinano questo.

Sono stati eletti per garantire ordine e disciplina, ma hanno determinato solo insicurezza.

In tutta Italia, tutti i Sindaci sono sotto attacco per fatti del genere. Gli unici che non vengono chiamati in causa sono il Governo e il Ministero dell’Interno che dovrebbero intervenire”, conclude Zedda.

Ma le polemiche non si placano, e c’è chi tira in ballo l’abolizione del divieto di bivacco e accattonaggio, istituito dalla precedente amministrazione e cancellato, fra i primi atti, dalla giunta Zedda.