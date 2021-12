Jenny, altro drammatico femminicidio in Italia: giovane mamma freddata all’uscita dal lavoro, irreperibile l’ex compagno

Jenny, altro drammatico femminicidio in Italia; freddata all’uscita dal lavoro, irreperibile l’ex compagno. Giovanna Cantarero, giovane mamma che aveva appena 27 anni, è stata uccisa ieri a tarda sera a Misterbianco, in provincia di Catania. E ci sarebbe un testimone oculare. La donna è stata sentita dai carabinieri per tutta la notte: ha assistito all’esecuzione di ‘Jenny’. “La donna era appena uscita dal panificio all’angolo tra via Allende e via Nobile e, assieme a una amica, stava aspettando l’arrivo in auto della sua mamma quando è stata avvicinata da un uomo che le ha puntato la pistola alla testa ed ha tirato più volte il grilletto.

Sull’identità del sicario, la ragazza che era assieme a Jenny non ha saputo fornire dettagli utili alle indagini, coordinate dal pm Valentina Botti: un po’ perché sotto choc, un po’ perché il killer aveva il volto nascosto, secondo quanto ha riferito ai militari”, rivela il nostro giornale partner Quotidiano.net. Ma il caso, al momento, è ancora lontano dalla soluzione.