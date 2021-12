Cagliari, via le carcasse d’auto da via Bosco Cappuccio: “Erano piene di spazzatura e ratti”

Un furgone abbandonato e i resti di due auto bruciate che da tempo inquinavano via Bosco Cappuccio sono stati portati via oggi dalla polizia municipale. “Era una segnalazione che avevo fatto io da tempo, erano piene di topi e spazzatura”, spiega Edoardo Tocco, presidente del consiglio comunale, “in città sono 300 le carcasse abbandonate e abbiamo le risorse per farle sparire tutte. Presto ci occuperemo anche quelle di Tuvumannu, Sant’Elia e via Castelli. Il comandante della municipale Guido Calzia si sta adoperando in modo egregio”.