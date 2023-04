Rachele, abbandonata a Quartu: appello a Radio Zampetta Sarda

ADOZIONE DEL CUORE PER RACHELE, LA GATTA ABBANDONATA SU UN TETTO A QUARTU.

SI APRE UNA RACCOLTA FONDI.

Ennesima emergenza a radio zampetta sarda per una bellissima siamese di nome Rachele, abbandonata sui tetti a Quartu da chi avrebbe dovuto proteggerla.

È stata recuperata ieri notte, Rachele è in calore, servono aiuti per poter fronteggiare i costi per la sterilizzazione, le pappe, gli antiparassitari, le vaccinazioni e per testarla felv e fiv.

Cerchiamo una casetta, adozione responsabile, vita in sicurezza, accettata come membro della famiglia.

Per donazione Postepay Evolution intestata a Silvia Curti

Iban

IT82L3608105138209809610288

Info contattate il

+39 339 808 0865

Possibilmente con un primo messaggio whatsapp.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

