RADIO ZAMPETTA SARDA: “11 CUCCIOLI INVISIBILI IN CERCA DI ADOZIONE.”

Li vedete? Perché noi ormai abbiamo paura che nessuno li veda davvero. Sono 11 cuccioli simil maremmano, circa 4 mesi di età: 6 maschi e 5 femmine. Sono nati da due mamme randagie che vivono in un campo infestato da zecche e pulci. Facciamo tutto il possibile per proteggerli, ma gli antiparassitari hanno un’efficacia molto limitata in quell’ambiente e la nostra preoccupazione per la loro salute è tanta. Ogni giorno che passa è un giorno in più di rischio per loro. Meritano una famiglia, una cuccia pulita, una carezza, la sicurezza di essere finalmente al sicuro. Si trovano vicino a Carbonia, affidamento solo dopo colloquio conoscitivo e iter di preaffido. Obbligo di sterilizzazione per le femmine al raggiungimento dell’età idonea.Vi chiediamo di collaborare con le condivisioni anche se non potete adottare. Forse la loro famiglia non vedrà questo post oggi, forse la vedrà grazie a una vostra condivisione.Non lasciamoli diventare cani invisibili.Per informazioni e adozioni contattate Viviana al 3484945811.