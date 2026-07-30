RADIO ZAMPETTA SARDA: IN CERCA DI CASETTA, SEPARATI DALLA MAMMINA E TENUTI IN GABBIA, ORA SALVI MA BISOGNOSI DI UNA FAMIGLIA.

Due mesi di estrema dolcezza, bisognosi di coccole e amore.

Sono stati separati dalla mammina e tenuti in gabbia, ormai sono indipendenti sia nel mangiare che nell’ uso della lettiera, trattati con l’ antiparassitario.

Potete conoscerli senza impegno, per poi essere accolti in famiglia.

La tata comunica che devono vivere dentro casa, ci sono troppi pericoli per la strada, e che l’ adozione è per sempre, si chiama adozione responsabile e consapevole.

Scrivete un messaggio whatsapp alla redazione di Radio Zampetta Sarda al 348 0941 632.