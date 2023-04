Mini contro Punto, schianto terribile al Poetto: sei persone in codice rosso e traffico ko. Lunghissime code in viale Poetto dopo il rocambolesco incidente tra una Mini e una Punto accanto a una delle rotatorie: un impatto violento con sei feriti, tutti in codice rosso, alcuni in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 con un forte spiegamento di mezzi, si è trattato di uno scontro frontale forse dovuto all’alta velocità di una delle due auto.