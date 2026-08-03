RADIO ZAMPETTA SARDA:SMARRITO ZAGOR DAL MARGINE ROSSO, QUARTU.
L’ appello della sua mamma umana rivolto ai residenti di Quartu centro, Margine Rosso, Foxi, litorale, Clipper e zone vicine, ma in una settimana potrebbe essere dappertutto distante km dalla sua abitazione.
Zagor è disperso da una settimana.
Finora abbiamo percorso strade, campi, spiaggia e aree verdi senza riuscire a ritrovarlo.
Vi chiedo un aiuto diverso.
Se abitate in zona, vi prego di controllare con attenzione:
* giardini e cortili;
* terreni e frutteti;
* garage, magazzini e cantine;
* case disabitate o usate solo nel weekend;
* siepi, canneti e punti dove un cane potrebbe essersi nascosto.
Zagor potrebbe essere spaventato, ferito o semplicemente nascosto in un luogo tranquillo senza riuscire a uscire.
Com’è fatto:
* meticcio fulvo;
* circa 19 kg;
* petto bianco molto evidente;
* zampette bianche;
* muso leggermente grigio;
* 11 anni;
* indossa solo un collare antiparassitario;
* ha il microchip.
Se lo vedete, non rincorretelo. Chiamatemi subito e, se possibile, fate una foto o un breve video indicando il punto esatto.
Contatto telefonico 342 003 2968.
Anche se avete già condiviso il mio appello, vi chiedo di farlo ancora una volta. Dopo una settimana, potrebbe bastare una persona che controlla il proprio giardino o riconosce Zagor per riportarlo a casa.
Grazie di cuore a tutti. Non smetterò di cercarlo.