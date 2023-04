Cortexandra rinasce, oltre settemila piante messe a dimora a Sestu

L’amministrazione comunale non ci sta e rigetta al mittente le accuse ricevute. Tutto nasce sui social, tranne gli alberi che, nel giro di pochi anni, arricchiranno la città, ora ancora “in fasce”, ma che ben presto creeranno una vera e propria “foresta” dove residenti e visitatori potranno trovare un gradito ristoro. Sono di ieri, infatti, i nuovi post contro l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Paola Secci che di certo non sono passati inosservati e hanno creato non pochi malumori soprattutto all’assessora all’ambiente in carica Roberta Argiolas, Fratelli d’Italia, che ha deciso di replicare e fare il punto della situazione: “Su Facebook, gruppi faziosi con amministratori nascosti e profili fasulli, continuano a nascere con l’unico scopo di screditare questa amministrazione attraverso notizie riportate in modo incompleto e poco onesto .

Come nel caso di chi ha asserito che passeggiando per Cortexandra si sarebbe imbattuto in uno “scempio”. Come può essere considerata completa e obbiettiva questa affermazione? Dobbiamo credere seriamente che la persona in questione abbia veramente percorso e visionato 4 ettari di terreno piantumato e addirittura valutato quale fosse il numero delle piantine secche? Perché su 7300 piante ha preferito fotografare solo quelle secche, senza far così capire quante invece siano attecchite?

Inoltre dimentica di riportare in quale stato si trovasse prima dei lavori l’area in oggetto, la strada ed i parcheggi.

Mi si accusa di aver unicamente estirpato alberi senza aver fatto nulla di positivo e concreto.

Ma non è ciò che crede chi vi risiede e ricorda lo stato di degrado in cui si trovavano le aree attorno all’ edificato di Cortexandra.

Con questo progetto si è dato avvio ad un processo di riqualificazione che consiste nella piantumazione di 440 ulivi, 80 carrubi e 6780 piante arbustive, un impianto di irrigazione a goccia con pozzo per una gestione sostenibile dei consumi ed una vasca d’ accumulo di 20.000 litri interrata. Con il finanziamento di 500.000 euro ottenuto dal Ministero della Transizione Ecologica grazie alla proposta progettuale fatta dalla nostra amministrazione con la Città Metropolitana, una volta ultimati i lavori saremo in grado di monitorare e curare lo sviluppo verde con personale specializzato per i successivi 7 anni, cura che consiste anche in interventi straordinari di sostituzione, quando necessari.

Chiedo quindi che si attenda a formulare un giudizio a quando si chiuderanno i lavori con la consegna dell’ opera. In questi giorni gli operai, dopo aver ultimato il rifacimento di strada e parcheggi, stanno realizzando la staccionata in pali di castagno e una volta terminati questi ultimi lavori avvieremo il piano di monitoraggio con la ditta appaltatrice e sarà compito nostro e delle future amministrazioni portare avanti quanto iniziato integrando con ulteriori interventi che rendano l’ area attrattiva e fruibile anche da chi non vi risiede”.

Precisazioni giuste e doverose poiché i fatti parlano da soli e mettono a tacere le “malelingue” che si soffermano su un paio di alberelli non attecchiti. Per la cronaca, il post che ha sollevato la tempesta, pubblicato in un gruppo dedicato alla cittadina, riporta: “Ieri passeggiando a Cortexandra mi sono imbattuto in questo scempio.. piante abbandonate mezzo secche… anzi completamente secche… poi mi sono ricordato che quando il comune aveva abbattuto i lecci, piante decennali che, con le accurate attenzioni potevano tranquillamente salvarsi..aveva detto che tanto avevano piantato tante ma proprio tantissime piante a Contexandra… sempre le stesse che in foto qua sotto sembrerebbero essere secche o quasi…

Andando avanti, quando avevano abbattuto le piante del viale che conduce al sagrato di San Gemiliano l’assessore (in)competente aveva parlato di un sacco di ettari ma proprio un botto di piante piantate… sempre quelle secche e abbandonate in foto…

Beh io mi chiedo caro Assessore lei ha tolto un sacco di piante nel nostro paese con la scusa che tanto ne stavate trapiantando migliaia a Cortexandra.

Si trapiantate sono state trapiantate ma vi siete dimenticati di aprire l’acqua

in questi anni lei oltre a non avere fatto nulla in questo comune invece che aggiungere un qualcosa lei toglie, come quelle piante in via Cagliari e nelle altre vie di sestu, i cosi tanto chiacchierati Hibiscus… piante di origine asiatica… perché in Sardegna non abbiamo belle piante…. Assessore cosa mi combina!!!

P.s le piante di Cortexandra sono state piantate dalla città metropolitana…”.