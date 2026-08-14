RADIO ZAMPETTA SARDA; ADOZIONE PER 2 CAGNETTI DI PICCOLA TAGLIA, VITTIME DI ABBANDONO.

​Guardate i loro occhi: sono due fratellini di appena 1 anno, praticamente poco più di 5 kg ciascuno di pura dolcezza. Vivono in simbiosi, si sostengono a vicenda e l’uno senza l’altro semplicemente non sa stare.

​Sicuramente avevano una casa, sono abituati all’uomo, buonissimi, vivaci e vanno d’accordo anche con i gatti! Purtroppo sono stati abbandonati al loro destino, come se l’amore che hanno da dare fosse invisibile.

IL TEMPO STA SCADENDO!

Attualmente sono in uno stallo temporaneo a Nuoro, non sono in sicurezza e la persona che li sta accudendo a breve dovrà lasciarli per motivi di lavoro. Senza un’adozione lampo, si ritroveranno di nuovo per strada o dietro le sbarre di un canile.

​Non possiamo permettere che la vita spezzi questo legame così speciale. Cercano una CASA D’AMORE IN COPPIA: un’adozione “pacchetto completo” per due anime che hanno solo bisogno di qualcuno che non li tradisca mai più.

​Dettagli:

​Età: 1 anno circa

​Taglia: Piccolissima (~5 kg l’uno, 10 kg in due)

​Carattere: Vivaci, affettuosi, vanno d’accordo con tutti (anche gatti)

​Adozione: Solo in coppia

​Per favore, fate girare il più possibile! Un piccolo gesto, una condivisione, può salvare due vite.

Per info e adozione urgente: messaggio WhatsApp al 3298277492