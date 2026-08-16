RADIO ZAMPETTA SARDA PROPONE L’ ADOZIONE DI

ALENA, UNA DOLCISSIMA CAGNETTA DI 12KG.

Alena, un fiore che è tornato a sbocciare dopo il buio.

Alena è una cagnolina di 5 anni che oggi guarda il mondo con occhi nuovi.

Chi ha seguito la sua storia sa che per troppo tempo non ha ricevuto ciò che meritava. Eppure, il miracolo di Alena è proprio questo: ha conservato e protetto la sua gentilezza innata per regalarla alla sua famiglia speciale.

È passata dal buio a una nuova energia: oggi Alena è una cagnolina splendida, che non vede l’ora di mettere il suo passato nel cassetto per vivere solo di coccole e avventure.

Con la sua taglia media contenuta di 13 kg, Alena è la compagna di vita ideale: una cagnolina equilibrata e socievole che và d’accordo proprio con tutti: persone, altri cani e anche i gatti.

Alena non aspetta altro che qualcuno a cui poggiare la testa sulle ginocchia, per poter scoprire quanto può essere bello il mondo visto da un giardino o da un divano accogliente.

Cosa sogna ALENA? Sogna di scrivere il suo capitolo più bello e trasformare ogni giorno in una nuova scoperta, fatta di passeggiate, pappa buona e tantissime coccole.

TUTTO PRONTO PER IL GRANDE PASSO:

Alena è in ottima forma e pronta per il viaggio verso casa, è inoltre è già:

Microchippata, sverminata, spulciata, vaccinata, Test Filaria e Leishmaniosi: NEGATIVI

Si trova a: Cagliari

PER INFO E ADOZIONE: Contattateci con un messaggio WhatsApp al

⁨380 205 3497⁩.

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