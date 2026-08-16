RADIO ZAMPETTA SARDA: ADOZIONE DEL CUORE, MUORE LA PADRONA DI SAKURA E SAMMY.

Sono uno spettacolo Sakura 6 anni e Sammy 7 anni, sterilizzati e trattati con antiparassitario.

Purtroppo la loro mamma umana è morta, ora ciò che occorre è trovare casa al più presto.

Sono gatti abituati a vivere in appartamento, quindi si cerca adozione responsabile che garantisca vita in casa.

Aiutiamoli!

Contattate il 3298277492, attualmente sono a Cagliari.

Una condivisione vostra può cambiare la vita di Sammy e Sakura.